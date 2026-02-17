Реклама

10:02, 17 февраля 2026Россия

Россиянам предложили закрепить приоритет на работе

ЛДПР предложила дать россиянам приоритет перед мигрантами при трудоустройстве
Майя Назарова

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который закрепляет в Трудовом кодексе приоритет трудоустройства граждан России перед иностранцами и лицами без гражданства. Инициативу предложили депутаты фракции во главе с Леонидом Слуцким. Об этом стало известно «Российской газете».

Парламентарии разъяснили, что сначала работу должны получать те, кто живет в РФ, а уже потом можно закрывать дефицит кадрами из-за рубежа. В ЛДПР настаивают, что часть бизнеса нанимает иностранцев не из-за нехватки рук, а чтобы экономить: платить меньше, уходить от налогов. Слуцкий отметил, что в вакансиях иногда прямо пишут, что предпочтут мигрантов, особенно часто это всплывает в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве.

В ЛДПР уверены, что российские граждане пойдут и на тяжелые работы, если условия будут нормальными, зарплата – по закону, а не в конверте. Авторы идеи подчеркнули, что универсальная норма о приоритете должна подтолкнуть работодателей к более прозрачной оплате.

Ранее сообщалось, что трудовых мигрантов захотели обязать содержать семьи, приехавшие с ними в Россию.

