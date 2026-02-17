Россияне перечислили обязательные качества мужчины

Аналитика «Ясно»: Россияне ожидают увидеть в мужчине лидерство и надежность

Россияне раскрыли свое отношение к маскулинности. Результаты исследования, которое провели среди 2500 человек со всех регионов страны, попали в распоряжение «Ленты.ру» от сервиса онлайн-психотерапии «Ясно».

Как показала аналитика, большинство россиян все еще убеждены, что мужчина не должен показывать слабость, — в этом признались 53 процента респондентов. Значительная часть россиян относится к маскулинности положительно — причем если среди женщин это одобряют 63 процента, то среди мужчин маскулинное поведение приветствуется в 85 процентах случаев.

Участники исследования также перечислили обязательные качества мужчины. Выяснилось, что они ожидают увидеть в мужчинах смелость (66 процентов), лидерство (58 процентов) и надежность (54 процента).

Более того, мужской пол, по мнению большинства россиян, должен занимать активную жизненную позицию не только в сфере карьерных достижений, но и в рамках романтических отношений — так, для построения крепкой связи мужчине стоит быть инициативным и деятельным (38 процентов), сдержанным и уверенным (по 21 проценту соответственно).

«Исторически мужчинам приходилось справляться с работой, которая требовала больше выносливости, самоотверженности, терпения — и телесно, и ментально. Мужчины подвергались социальному отбору именно по этим качествам. Сейчас ситуация изменилась: для выживания нам все больше нужно умение договариваться, просить о помощи и чувствовать друг друга, а это развитие эмпатии, которая противоречит агрессивной отваге. Мужчины оказались в некоторой ловушке внутреннего и внешнего психологического конфликта: необходимость соответствовать доминантному формату конкурирует с желанием разрешить себе быть живым и подлинным», — подытожила результаты психолог Екатерина Артеменко.

