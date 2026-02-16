Реклама

Российская тревел-блогерша назвала страны для отдыха в 2026 году «за адекватные деньги»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Российская тревел-блогерша назвала страны, в которых можно отдохнуть в 2026 году «за адекватные деньги и без переплат». Об этом она рассказала в личном блоге «Живу во Вьетнаме» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, зимой ее знакомая побывала на вьетнамском Фукуоке за 270 тысяч рублей и оказалась разочарована грязью и толпами туристов. При этом во Вьетнаме есть места в три раза дешевле и красивее, заметила россиянка. К примеру, она рекомендовала присмотреться к Данангу и Куинену.

Кроме того, блогерша рекомендовала рассмотреть Оман, куда можно слетать за 30 тысяч рублей без необходимости оформлять визу. Тур на двоих обойдется в 113 тысяч рублей на шесть дней. Аналогичная ситуация со Шри-Ланкой — безвизовой страной для россиян со средней стоимостью туров в 165 тысяч рублей с перелетом.

Ранее другой российский тревел-блогер побывал во Вьетнаме и описал отношение местных жителей к туристам фразой «откровенная наглость». По его словам, люди в этой стране чаще всего ходят «с каменными лицами».

