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08:31, 2 июля 2025Путешествия

Россиянин описал отношение жителей Вьетнама к туристам фразой «откровенная наглость»

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Tran Phu / Unsplash

Тревел-блогер из России Денис Забелин побывал во Вьетнаме и описал отношение местных жителей к туристам фразой «откровенная наглость». Своими впечатлениями он поделился в блоге «Жизнь в движении» на платформе «Дзен».

Путешественник узнал, что вьетнамцы проявляют настороженность по отношению к туристам. «Если вы привыкли к улыбчивым тайцам или вежливым малайцам — забудьте. Во Вьетнаме люди чаще всего ходят с каменными лицами и смотрят на тебя так, будто ты им задолжал», — написал блогер.

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Одной из «визитных карточек» страны оказались мопеды. «Пешеход здесь — существо низшего порядка. Мопеды везде, а каждый выход на улицу — мини-квест на выживание. Полиция всегда на стороне местных, так что виноват будешь ты», — отметил турист.

Еще одной неприятной особенностью вьетнамцев оказалось несоблюдение личной гигиены. «В автобусе или на рынке можно встретить людей, от которых несет потом. Особенно тяжело в общественном транспорте. И если в других странах Юго-Восточной Азии такого почти нет, то здесь — это часть местного колорита», — сообщил Забелин, отметив, что местные могут справлять естественную нужду прямо на пляже или на тротуаре.

Также вьетнамцы не соблюдают очереди в кассах, магазинах и храмах, поэтому свое место приходится отстаивать с боем, а отношение к европейцам там часто оставляет желать лучшего. «Атмосфера, подход к людям, бытовые мелочи — все это складывается в ощущение, что ты здесь чужой. Люди готовы платить больше, учить тайский, но только не оставаться во Вьетнаме надолго», — рассказал тревел-блогер.

Ранее сообщалось, что в России захотели ввести со Вьетнамом групповой безвизовый туробмен. Такое решение было принято в разработку по просьбе вьетнамской стороны.

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