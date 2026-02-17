Севастополь попал под одну из самых продолжительных атак ВСУ

Губернатор Развожаев: Севастополь пережил одну из самых продолжительных атак ВСУ

Севастополь пережил одну из самых продолжительных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) за последнее время. Об этом сообщил в Telegram губернатор города Михаил Развожаев.

По словам чиновника, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над городом 24 беспилотника. «Всю ночь силы ПВО и нашего Черноморского флота отражали атаку ВСУ», — заявил он.

После взрыва одного из них ударная волна выбила окна в частном жилом доме, и осколки стекла ранили девятилетнего мальчика. Развожаев добавил, что в нескольких домах оказались повреждены газовые трубы, выбиты стекла, осколки беспилотников посекли припаркованные автомобили.

Ранее сообщалось о взрывах в Ижевске, Казани и Нижнекамске. Также взрывы звучали в Краснодарском крае.