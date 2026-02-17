В двух российских городах прозвучали взрывы

В Казани и Нижнекамске прозвучали взрывы

В Казани и Нижнекамске прозвучали взрывы, предварительно, российские города атаковали украинские дроны. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

По словам очевидцев, громкие звуки начали раздаваться на окраине Казани в районе трех часов ночи (совпадает с московским). Местные жители рассказали, что слышали громкие хлопки, а также видели яркие вспышки в небе. После этого в некоторых домах «моргнул» свет. Официальной информации в данный момент нет.

На этом фоне аэропорты Казани и Нижнекамска не принимают и не выпускают самолеты.