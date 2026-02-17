Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:07, 17 февраля 2026Россия

В двух российских городах прозвучали взрывы

В Казани и Нижнекамске прозвучали взрывы
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

В Казани и Нижнекамске прозвучали взрывы, предварительно, российские города атаковали украинские дроны. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

По словам очевидцев, громкие звуки начали раздаваться на окраине Казани в районе трех часов ночи (совпадает с московским). Местные жители рассказали, что слышали громкие хлопки, а также видели яркие вспышки в небе. После этого в некоторых домах «моргнул» свет. Официальной информации в данный момент нет.

На этом фоне аэропорты Казани и Нижнекамска не принимают и не выпускают самолеты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Конфликт входит в завершающую стадию». Переговоры по Украине впервые пройдут в Европе. Чего от них ждать и почему выбрали Женеву?

    Рамзан Кадыров и Сулейман Керимов уладили конфликт. Почему они враждовали и как примирились

    В НАТО испугались захвата Россией «самого опасного» места Земли

    Трамп оценил предстоящие переговоры по Украине

    В двух российских городах прозвучали взрывы

    Девушка мерзко отомстила ворующему ее еду соседу

    Политик попытался похитить 16-летнюю школьницу и устроил драку с ее родными

    Американский военный заявил о перспективе превращения Украины в пыль

    Тревел-блогерша назвала недостатки самого популярного курортного города России

    Трамп снова поторопил Украину в вопросе мирного урегулирования

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok