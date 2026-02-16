Реклама

Россия
21:03, 16 февраля 2026Россия

Жители двух российских городов заявили о взрывах

Shot: Жители Анапы и Геленджика заявили о взрывах в городах
Майя Назарова

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Жители двух российских городов заявили о взрывах. Как стало известно Telegram-каналу Shot, речь идет об Анапе и Геленджике.

По сведениям издания, сейчас средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожают украинские дроны над Черным морем.

Горожане поделились, что в общей сложности слышали не менее шести взрывов в районе Анапы, Витязево и Геленджика. Над Черным морем видны яркие вспышки, а также слышен гул моторов в небе. Очевидцы допустили, что российская система ПВО сбивает воздушные цели на подлете.

Информации о пострадавших и значительных разрушениях на земле не поступало. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Краснодара и Геленджика.

