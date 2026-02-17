Реклама

Трамп рассказал о работе его жены с Россией и Украиной

Трамп: Мелания войдет в историю из-за важной работы с Россией и Украиной
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Мелания Трамп

Мелания Трамп. Фото: Globallookpress.com

Первая леди США Мелания Трамп войдет в историю из-за ее важной работы с Россией и Украиной. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп, передает Newsweek.

«Она делает очень важную работу. Думаю, в конце концов вы увидите, что она войдет в историю как одна из действительно великих первых леди. Когда вы увидите, что она делает с Россией, Украиной... Она очень много работает», — сказал американский лидер, общаясь с журналистами на борту президентского самолета.

Трамп также заявил, что гордится женой из-за успеха ее фильма «Мелания». «Это невероятный хит», — отметил он.

Ранее Белый дом сообщил, что Мелания Трамп помогла воссоединить семьи в России и Украине, поспособствовав возвращению детей к своим близким.

