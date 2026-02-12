Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

20:22, 12 февраля 2026Мир

Белый дом оценил роль Мелании Трамп в возвращении детей в Россию и на Украину

Белый дом: Мелания Трамп помогла воссоединить семьи в России и на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Первая леди США Мелания Трамп помогла воссоединить семьи в России и Украине, поспособствовав возвращению детей к своим близким. Об этом заявил Белый дом на своем официальном сайте.

«Сегодня первая леди США Мелания Трамп успешно воссоединила российских и украинских детей с их семьями. Уже в третий раз первая леди США помогает детям вернуться в семьи после того, как они были разлучены из-за регионального конфликта», — утверждается в публикации.

Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что на Украину к своим семьям вернутся пятеро детей, по разным причинам проживавших в России. В Россию с Украины вернется один ребенок.

Львова-Белова также поблагодарила Меланию Трамп за помощь по воссоединению детей с их семьями.

