Россия вернула Украине пятерых детей

Львова-Белова: На Украину вернутся пятеро детей, проживавших в России

На Украину к своим семьям вернутся пятеро детей, по разным причинам проживавших в России. Об этом сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова в Telegram.

По ее словам, речь идет о четырех мальчиках и девочке в возрасте от 4 до 15 лет. Один ребенок жил на российской территории с дедушкой, а после его смерти захотел отправиться на Украину к матери. Еще один несовершеннолетний воссоединится с дядей, оформившим над ним опеку. Кроме того, трое детей содержались в неназванном учреждении и вскоре встретятся с матерями.

Один ребенок возвращается в Россию. Подробности о нем омбудсмен не привела.

«Всего при нашей поддержке с родственниками в России воссоединились 30 детей из 22 семей, с родственниками на Украине и в третьих странах — 134 ребёнка из 108 семей», — добавила Львова-Белова.

Она поблагодарила за участие в этой работе супругу президента США Дональда Трампа Меланию. Омбудсмен подчеркнула, что координация первой леди Соединенных Штатов ускорила воссоединение семей и заложила основу для дальнейшего процесса.