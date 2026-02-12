Львова-Белова поблагодарила жену Трампа за помощь в контактах с Украиной

Львова-Белова поблагодарила Меланию Трамп за помощь в воссоединении семей

Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова поблагодарила Меланию Трамп, жену президента США Дональда Трампа, за помощь по воссоединению детей с их семьями в России и на Украине. Пост омбудсмен опубликовала в своем Telegram-канале.

«Благодарю первую леди Соединенных Штатов Америки Меланию Трамп за ее неизменную приверженность и активное участие в работе по воссоединению детей с их семьями», — написала она.

По ее словам, благодаря координации супруги президента США удалось ускорить воссоединение семей, а также заложить основу для оперативного процесса в дальнейшем.

Ранее Львова-Белова заявила, что киевские власти запугивают родителей принудительной эвакуацией детей. Так она прокомментировала принятый на Украине закон о принудительной эвакуации детей из зоны боевых действий без согласия родителей.