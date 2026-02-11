Lenta.ru теперь и в Max. Подпишись!

Россия
16:43, 11 февраля 2026Россия

В России заявили о запугивании родителей на Украине принудительной эвакуацией детей

Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Киевские власти запугивают родителей принудительной эвакуацией детей. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова, чьи слова приводит ТАСС.

Ранее стало известно, что на Украине приняли закон о принудительной эвакуации детей из зоны боевых действий без согласия родителей.

«Украина вновь демонстрирует двойные стандарты, причем снова не в интересах семей и детей. Помощь нашей страны семьям в выезде на безопасные территории трактуется как депортация. При этом киевская власть вместо того, чтобы вести диалог с семьями, запугивает их принудительным разлучением и эвакуацией», — объяснила она.

Омбудсмен отметила, что родителям угрожают лишением прав, а закон теперь предусматривает изъятие ребенка из семьи в случае отказа эвакуироваться. Вернуть в семью ребенка в таком случае будет крайне сложно.

5 февраля сообщалось, что с территории Украины возвращены 157 российских военнослужащих. Известно, что столько же пленных переданы Киеву взамен.

