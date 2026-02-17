Telegram могут полностью заблокировать в России 1 апреля. Переходи на Max

Экономика
12:29, 17 февраля 2026Экономика

Тысячи россиян остались без горячей воды и тепла

МЧС: 3600 жителей Челябинска остались без горячей воды и отопления из-за аварии
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

В Челябинске тысячи человек остались без горячей воды и тепла из-за коммунальной аварии. Об этом сообщает пресс-центр главного управления МЧС по российскому региону, передает ТАСС.

Инцидент произошел рядом с домом номер 30 по улице Карла Либкнехта — повредилась стальная труба теплоснабжения диаметром 500 миллиметров.

«В результате порыва без ГВС и теплоснабжения остались 31 многоквартирный жилой дом различной этажности с количеством проживающих 3672 человека, в том числе 736 детей», — рассказали в ведомстве. В МЧС уточнили, что отопления лишились также два детских сада и четыре школы. Однако образовательные учреждения продолжают работать.

Температура воздуха в Челябинске достигает плюс трех градусов Цельсия, дует восточный ветер со скоростью один метр в секунду, отметили спасатели.

Ранее в Ярославской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за отсутствия тепла в селе Угодичи Ростовского района. Отопление пропало в нескольких многоквартирных домах, где проживают 300 человек.

