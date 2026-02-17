Депутат Белик назвал атаку ВСУ на Севастополь провокацией для срыва переговоров

Атака Вооруженных сил Украины на Севастополь является спланированной провокацией для их срыва. Так налет на фоне грядущей трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве объяснил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости.

По его словам, Киев пытается показать свою недоговороспособность. Парламентарий сравнил переговоры с удавкой, от которой Владимир Зеленский пытается всячески избавиться, пока она «не затянула ему шею и не сбросила с пьедестала власти». «Поэтому он и идет на различного рода спланированные целенаправленные провокации, отдавая приказы наносить удары по гражданской инфраструктуре и мирным гражданам», — считает Белик.

Он добавил, что Зеленский «из кожи вон лезет», чтобы помешать переговорам, в то время как Россия стремится к справедливому и мирному урегулированию.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении за сутки над регионами 151 беспилотника Вооруженных сил Украины. По данным ведомства, 50 дронов средства противовоздушной обороны сбили в акватории Черного моря, 38 — в Крыму, 29 — в Азовском море, 18 — в Краснодарском крае, 11 — в Калужской области, 4 — в Брянской и 1 — в Курской.

По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, город пережил одну из самых продолжительных атак ВСУ за последнее время. В результате взрыва одного из дронов пострадал девятилетний мальчик.