В Госдуме отреагировали на одно требование Польши

Слуцкий: Требование Польши о репарациях является провокацией

Требование Польши о репарациях со стороны России является бесперспективной провокацией. Так на намерение Варшавы отреагировал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

«Намерение Польши потребовать репарации от России — информационная провокация, не умная и лишенная каких-либо перспектив. "Шумовая завеса" карликовой пехоты на полях "прокси-войны" против России», — написал он.

По его словам, целями требований Польши являются демонизация России, истребление социалистического наследия, а также фальсификация истории. Слуцкий выразил надежду, что «кощунственная и ущербная логика русофобов вернется им бумерангом».

Ранее стало известно, что Польша готовит иск против России о репарациях за последствия «советского господства». Директор института Бартош Гондек, которому премьер-министр Польши Дональд Туск поручил расследование в отношении РФ, заявил, что работа будет масштабнее, чем расследование жестокости нацистов.