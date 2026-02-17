Telegram могут полностью заблокировать в России 1 апреля. Переходи на Max

13:07, 17 февраля 2026Мир

В США поделились ожиданиями от переговоров по Украине

CNN: США сохраняют оптимизм и надеются на разрешение конфликта на Украине
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

США сохраняют оптимизм и надеются на разрешение конфликта на Украине. Ожиданиями Вашингтона перед переговорами в Женеве поделился представитель правительства США, сообщает корреспондент CNN Хейли Бритцки в соцсети X.

«Мы сохраняем оптимизм и с нетерпением ждем разрешения конфликта», — передает корреспондент телеканала слова источника.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сегодня не стоит ожидать новостей о переговорах по Украине в Женеве. Он добавил, что трехсторонние переговоры пройдут в закрытом для прессы режиме.

