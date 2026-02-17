В Кремле высказались о предстоящих переговорах по Украине в Женеве

Песков: Сегодня не стоит ожидать новостей о переговорах по Украине в Женеве

Сегодня не стоит ожидать новостей о переговорах по Украине в Женеве. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Не думаю, что сегодня стоит ожидать каких-то новостей, потому что, как вы знаете, планируется, что работа продолжится и завтра», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что трехсторонние переговоры пройдут в закрытом для прессы режиме. По его словам, Кремль ожидает, что встреча начнется в перспективе ближайших двух часов.

Ранее стало известно, что трехсторонние переговоры России, США и Украины в Женеве по мирному урегулированию украинского конфликта начнутся в 12:00 по местному времени (14:00 мск).