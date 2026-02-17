Макговерн: США не защитят страны НАТО, если они устроят провокацию против РФ

Эстонии и другим странам НАТО следует воздержаться от провокаций против России, так как США в этом случае не станут их защищать. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Думаете, если Эстония устроит заварушку с Калининградом, пятая статья устава НАТО будет соблюдена? И раньше было ясно, что нет — а теперь это совершенно очевидно», — сказал эксперт. Он отметил, что Вашингтон уже открыто демонстрирует пренебрежение к Европе и НАТО.

Макговерн напомнил, что госсекретарь США Марко Рубио не посетил последнюю встречу министров НАТО, хотя госсекретари ездили туда с 1949 года.

Ранее Рубио оценил возможность выхода США из процесса урегулирования на Украине. По его словам, Штаты не оставят попытки урегулировать украинский конфликт, так как считают, что это уникальное обязательство.