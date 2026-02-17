Врач раскрыл секрет сохранения здоровья при сидячей работе

Невролог Исмаилов: При сидячей работе важно делать перерыв раз в 30 минут

Правильное положение при работе за компьютером — вопрос не удобства, а здоровья, заявил в разговоре с «Лентой.ру» невролог Али Исмаилов. Он рекомендовал поддерживать естественный изгиб позвоночника, не напрягать шею, а также придерживаться ряда других правил.

«Лопатки должны быть естественно сведены, чтобы грудная клетка оставалась открытой. Глаза должны смотреть прямо перед собой на уровне монитора, а голова держаться нейтрально, без чрезмерного наклона в сторону или вверх, так как длительный взгляд вниз или вверх приводит к переразгибанию шейного отдела и дополнительной нагрузке на мышцы», — объяснил невролог.

Врач также рекомендовал делать регулярные перерывы и легкую разминку каждые 30-45 минут для того, чтобы избежать перенапряжения в шее, плечах и спине. В условиях длительной работы на ноутбуке, по его словам, полезно обратить внимание на ортопедическое кресло с поддержкой поясницы и регулируемыми подлокотниками, а при необходимости — на подставку под ноги.

«Упражнения и профилактика должны стать частью ежедневной рутины, — сказал Исмаилов. — Необходимо делать мягкую растяжку шейного отдела, плавные повороты головы, вправление плечевых зон и грудной клетки, а также укрепляющие упражнения для спины и мышц кора под контролем специалиста».

