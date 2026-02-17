Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:06, 17 февраля 2026Россия

В России второкласснице пришлось заново учиться ходить после происшествия на уроке

В Севастополе второклассница сломала позвоночник на физкультуре в школе
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Григорьев / Фотобанк Лори

В Севастополе второкласснице пришлось заново учиться ходить из-за перелома позвоночника, полученного на физкультуре. Семья девочки обвинила в произошедшем учителя, пишет «Mash на волне» в Telegram.

По словам матери школьницы, в день происшествия ее дочь пришла на урок после болезни. Несмотря на это, преподаватель настоял, чтобы она делала кувырки, которые она делать не умела. В противном случае девочка рисковала не получить зачет. Сам учитель в этот момент сидел на лавочке и наблюдал, утверждает собеседница издания. В результате после упражнения у ребенка разболелась спина, и из учебного заведения второклассницу доставили в больницу. Обследование показало компрессионный перелом позвонка, из-за которого она несколько месяцев не могла ходить, а сейчас носит корсет.

Как выяснили авторы поста, учитель физкультуры свою вину в травме не признал и уволился, после чего Следственный комитет закрыл уголовное дело. Причастность к происшествию также отрицают и в руководстве учебного заведения. В свою очередь, семья школьницы судится со школой, требуя возместить ущерб.

Ранее стало известно о смерти 14-летнего школьника в Выборге Ленобласти. Мальчику стало плохо на уроке физкультуры. Прибывшие на место медики провели реанимацию, но подросток так и не пришел в сознание.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине высказались о секретной эскадрилье иностранных пилотов F-16

    Трамп и Зеленский прокомментировали предстоящие переговоры по Украине

    По кошелькам россиян нанесут новый удар

    В скором восстановлении крупнейшей экономики Европы усомнились

    Десятки миллионов и землю экс-полицейского просят обратить в доход государства

    В Госдуме призвали не пугать россиян блокировкой Telegram

    Генерал объяснил переброску Су-57 к границам Китая

    Нанесен удар по американским «ушам» в российском приграничье

    Украинский дрон промахнулся по российскому вертолету и попал на видео

    Объяснено отсутствие флага у дома президента Литвы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok