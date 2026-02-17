В России второкласснице пришлось заново учиться ходить после происшествия на уроке

В Севастополе второклассница сломала позвоночник на физкультуре в школе

В Севастополе второкласснице пришлось заново учиться ходить из-за перелома позвоночника, полученного на физкультуре. Семья девочки обвинила в произошедшем учителя, пишет «Mash на волне» в Telegram.

По словам матери школьницы, в день происшествия ее дочь пришла на урок после болезни. Несмотря на это, преподаватель настоял, чтобы она делала кувырки, которые она делать не умела. В противном случае девочка рисковала не получить зачет. Сам учитель в этот момент сидел на лавочке и наблюдал, утверждает собеседница издания. В результате после упражнения у ребенка разболелась спина, и из учебного заведения второклассницу доставили в больницу. Обследование показало компрессионный перелом позвонка, из-за которого она несколько месяцев не могла ходить, а сейчас носит корсет.

Как выяснили авторы поста, учитель физкультуры свою вину в травме не признал и уволился, после чего Следственный комитет закрыл уголовное дело. Причастность к происшествию также отрицают и в руководстве учебного заведения. В свою очередь, семья школьницы судится со школой, требуя возместить ущерб.

Ранее стало известно о смерти 14-летнего школьника в Выборге Ленобласти. Мальчику стало плохо на уроке физкультуры. Прибывшие на место медики провели реанимацию, но подросток так и не пришел в сознание.