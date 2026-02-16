Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:11, 16 февраля 2026Мир

Захарова обратилась к гражданам КНР на китайском языке

Захарова поздравила граждан КНР с Новым годом на китайском языке
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале опубликовала обращение к гражданам КНР, в котором на китайском языке поздравила их с Новым годом.

«Год Лошади уже на пороге, от всей души поздравляю всех с праздником весны. В этом году Москва и Пекин впервые встретят весну вместе!» — сказала дипломат.

Она напомнила, что в 2026 году Москва в третий раз станет площадкой для празднования китайского Нового года, а в Пекине в то же время будут отмечать Масленицу.

Ранее глава МИД Сергей Лавров анонсировал подготовку к визиту президента России Владимира Путина в Китай в 2026 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об одной команде из США для принуждения Зеленского

    Рамзан Кадыров и Сулейман Керимов уладили конфликт. Почему они враждовали и как примирились

    В НАТО испугались захвата Россией «самого опасного» места Земли

    Зеленский заявил о согласии Украины на все реалистичные предложения США

    Конгрессвумен рассказала о начале проблем с расследованием дела Эпштейна

    Зеленский сообщил о подготовке массированных ударов по энергетике Украины

    57-летняя актриса случайно обнажила грудь на публике

    После смерти задержанного россиянина в отделе полиции возбудили уголовное дело

    Олимпийская чемпионка показала нижнее белье и получила миллион долларов

    Эпштейн пошутил про свой пенис в разговоре с юристкой Обамы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok