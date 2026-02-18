В российском городе вновь заметили «членовиков»

В Екатеринбурге вновь вылепили снежные фаллосы

В Екатеринбург вернулись снежные фаллосы. Фото нашумевших ваяний публикует Telegram-канал «Кукуруза | Новости Екатеринбурга и России».

Снеговик в форме мужского достоинства был замечен на улице Бакинских Комиссаров. Фотографии другого арт-объекта разместил Telegram-канал «Злой Екатеринбург»: «членовика» соорудили в Заречном микрорайоне, причем авторов произведения удалось заснять на камеру. Это редкий случай — обычно ваятели остаются анонимными.

Охоту на авторов снежных фаллосов объявили в Екатеринбурге в 2023 году, когда лепка таких скульптур стала массовой. Флешмоб начали студенты Уральского федерального университета (УрФУ): они построили физиологически точный пенис примерно с человеческий рост в сквере рядом с учебным заведением. Вскоре тенденция перекинулась и на другие регионы России. На борьбу с «членовиками» бросили силы коммунальных служб — власти при этом не сослались на жалобы горожан, а объяснили снос скульптур обычной уборкой. Тем не менее снежные фаллосы продолжали воздвигать каждую зиму.

В конце января в мэрии Екатеринбурга заявили об исчезновении моды на лепку «членовиков».