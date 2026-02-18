Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:04, 18 февраля 2026Экономика

В российском городе вновь заметили «членовиков»

В Екатеринбурге вновь вылепили снежные фаллосы
Виктория Клабукова

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

В Екатеринбург вернулись снежные фаллосы. Фото нашумевших ваяний публикует Telegram-канал «Кукуруза | Новости Екатеринбурга и России».

Снеговик в форме мужского достоинства был замечен на улице Бакинских Комиссаров. Фотографии другого арт-объекта разместил Telegram-канал «Злой Екатеринбург»: «членовика» соорудили в Заречном микрорайоне, причем авторов произведения удалось заснять на камеру. Это редкий случай — обычно ваятели остаются анонимными.

Охоту на авторов снежных фаллосов объявили в Екатеринбурге в 2023 году, когда лепка таких скульптур стала массовой. Флешмоб начали студенты Уральского федерального университета (УрФУ): они построили физиологически точный пенис примерно с человеческий рост в сквере рядом с учебным заведением. Вскоре тенденция перекинулась и на другие регионы России. На борьбу с «членовиками» бросили силы коммунальных служб — власти при этом не сослались на жалобы горожан, а объяснили снос скульптур обычной уборкой. Тем не менее снежные фаллосы продолжали воздвигать каждую зиму.

В конце января в мэрии Екатеринбурга заявили об исчезновении моды на лепку «членовиков».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Исторический ликбез не помешает». В России оценили уровень интеллектуального развития Зеленского

    Для россиян появился новый запрет

    В России снова говорят о долларе по 40 рублей. Что будет с экономикой, если это произойдет

    Американский министр побывал в сауне и снял себя на видео

    В России впервые признали алкоголь веганским

    Обнаружен решивший делать бизнес с 600 килограммами наркотиков россиянин

    В России придумали новую причину для лишения водителей прав

    Женщина без смущения занялась сексом с мужчиной на глазах у прохожих

    В российском городе вновь заметили «членовиков»

    Третьяк рассказал о перспективах хоккея в Чечне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok