19:36, 21 января 2026Экономика

В России заметили исчезновение «членовиков»

Мэрия Екатеринбурга констатировала исчезновение тренда на снежные фаллосы
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Polina Zima / Shutterstock / Fotodom  

Мэрия Екатеринбурга констатировала исчезновение тренда на «членовиков». Этой зимой в российском городе не заметили ни одного снежного фаллоса, пишет издание «Подъем».

Борьбу со снеговиками необычной формы вели в городе два года подряд — в 2024-м и 2025-м. Пользователи сети шутят, что властям удалось перевоспитать екатеринбуржцев, однако в администрации уверяют, что воспитательных работ не проводили.

«Начнем с того, что этих штук действительно нет. Тогда, когда они появлялись, была оценка очень негативная, не приветствовались все эти скульптуры. Люди в соцсетях в том числе говорили, что неправильно это и не нужно Екатеринбургу», — рассказал собеседник «Подъема» из администрации города.

Власти надеются, что мода на снежные фаллосы прошла и больше не вернется. «Это некрасиво и неподобающе. И те, кто не лепил, не поддерживали этот тренд. Вот он и исчез», — заключил представитель мэрии.

Ранее жители Юго-Западного административного округа (ЮЗАО) Москвы увидели на детской площадке конструкцию, напоминающую «красный фаллос».

