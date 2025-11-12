Москвичи увидели на детской площадке красный фаллос

Жители ЮЗАО Москвы пожаловались на «красный фаллос» на детской площадке

Жители юго-западного административного округа (ЮЗАО) Москвы увидели на детской площадке конструкцию, напоминающую им «красный фаллос». Об этом сообщает «Подъем».

Необычный элемент заметили на домике-горке в парке возле управы Обручевского района. Недовольные сказали изданию, что не знают, «как и что там видит автор, но мы видим красный фаллос».

В префектуре ЮЗАО заявили, что жалоб на домики ни им, ни в управу не поступало. Также там назвали фантазию жителей «интересной» и призвали обращаться со всеми вопросами в электронную приемную управы или в социальные сети управы и префектуры.

Ранее москвич пожаловался на дизайн установленных в городе светофоров, увидев в них сходства с фаллосами. Автор обращения, направленного мэру Москвы Сергею Собянину, отметил, что светофоры дезориентируют участников дорожного движения и снижают концентрацию водителей.