Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:49, 12 ноября 2025Экономика

Москвичи увидели на детской площадке красный фаллос

Жители ЮЗАО Москвы пожаловались на «красный фаллос» на детской площадке
Полина Луханина

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Жители юго-западного административного округа (ЮЗАО) Москвы увидели на детской площадке конструкцию, напоминающую им «красный фаллос». Об этом сообщает «Подъем».

Необычный элемент заметили на домике-горке в парке возле управы Обручевского района. Недовольные сказали изданию, что не знают, «как и что там видит автор, но мы видим красный фаллос».

В префектуре ЮЗАО заявили, что жалоб на домики ни им, ни в управу не поступало. Также там назвали фантазию жителей «интересной» и призвали обращаться со всеми вопросами в электронную приемную управы или в социальные сети управы и префектуры.

Ранее москвич пожаловался на дизайн установленных в городе светофоров, увидев в них сходства с фаллосами. Автор обращения, направленного мэру Москвы Сергею Собянину, отметил, что светофоры дезориентируют участников дорожного движения и снижают концентрацию водителей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На украинской урановой шахте произошла авария. Под землей остаются люди. Что известно к этому часу?

    В российской школе дети заболели гепатитом А

    Назван самый продающий формат контента

    На Украине объявили о прекращении мирных переговоров с РФ

    Неудачливый вор попался полиции из-за непреодолимого желания выпить пива

    Камеры видеонаблюдения сняли ночную поджигательницу в российском городе

    Путин рассказал о сроках пуска «Союза-5» в рамках «Байтерека»

    В Белоруссии собрались забирать у богачей две пятых дохода

    Назван стартовый состав сборной России на матч с Перу

    Охваченная огнем посетительница российского ночного клуба попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости