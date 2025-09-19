Москвичи пожаловались на непристойные светофоры

Москвичи обратились к Собянину из-за непристойных светофоров

Москвичи пожаловались на дизайн установленных в городе светофоров. По мнению возмутившихся, устройства напоминают фаллос, передает Радиоточка НСН.

Соответствующая жалоба была направлена мэру столицы Сергею Собянину. Визуальное решение автор обращения называет крайне неудачным. «Конкретная модель, используемая в городе, имеет двусмысленную форму, визуально напоминающую мужской половой орган (член), что является предметом постоянных публичных обсуждений и насмешек», — поясняется в документе. По словам активиста, в текущем своем виде светофор не соответствует правилам применения дорожных знаков. Ассоциации с фаллическим символом дезориентируют участников дорожного движения, а смех и недоумение, вызванное обликом устройства снижает концентрацию. Автор обращения от имени горожан требует обновить светофоры, заменив их на более пристойные.

Ранее негодование москвичей вызвала разметка на спортивной площадке в Чертаново. Некоторым горожанам она напомнила мужской половой орган.