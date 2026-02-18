Реклама

Силовые структуры
14:47, 18 февраля 2026Силовые структуры

Экс-участнику «Дома-2» вынесли приговор

В Подмосковье суд дал 2 года условно экс-участнику проекта «Дом-2» Гусеву
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: @antongusev89

Красногорский суд в Московской области приговорил к двум годам условно бывшего участника телепроекта «Дом-2» Антона Гусева. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Мужчину признали виновным в преступлении по части 3 статьи 264 («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека») УК РФ. Следствие и суд установили, что ночью 13 ноября 2024 года Гусев за рулем автомобиля EXEED VX в Красногорске превысил скорость и влетел в машину ВАЗ, водитель которой не пережил столкновение.

Фигурант признал вину, раскаялся и возместил ущерб. Также в суде учитывалось, что после ДТП он вызвал полицию и медиков и сам оказал первую помощь пострадавшему.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге житель отметил 18-летие, устроив ДТП на Porsche.

