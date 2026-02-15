Петербуржец отметил 18-летие и устроил ДТП на Porsche при побеге от полиции

В Санкт-Петербурге мужчина уходил от погони ДПС и врезался в ограду Летнего сада

В Санкт-Петербурге мужчина врезался на иномарке в ограду Летнего сада, уходя от погони. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Telegram.

Инцидент произошел рано утром 15 февраля. В 05:30 18-летний петербуржец на Porsche не остановился по требованию сотрудников ДПС. Он попытался скрыться от правоохранителей, увеличив скорость. В результате он устроил ДТП.

«При попытке скрыться от полицейских, совершая левый поворот в сторону Мошкова переулка, иномарку занесло и автомобиль, пробив ограждение набережной Лебяжьей канавки, перелетел через канал и ударился в ограждение Летнего сада», — рассказали в петербургской полиции.

Уточняется, что накануне водитель отметил наступление совершеннолетия. В результате ДТП он не пострадал, однако четыре пассажира Porsche получили травмы. Сотрудники полиции организовали проверку.

