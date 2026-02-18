Европейцы захотели диктатуру

Politico: Каждый пятый европеец считает, что иногда диктатура лучше демократии

Каждый пятый европеец считает, что иногда диктатура предпочтительнее демократии. Об этом сообщает Politico со ссылкой на результаты опроса компании AboutPeople по заказу аналитического центра Progressive Lab.

Опрос был проведен в пяти странах — Греции, Франции, Швеции, Великобритании и Румынии. Около 76 процентов греков выразили недовольство тем, как демократия работает в их стране, по сравнению с 68 процентами во Франции, 66 — в Румынии, 42 — в Великобритании, меньше всего в Швеции — 32 процента.

«Такие страны, как Румыния, где в последние годы наблюдался стремительный экономический рост, похоже, не укрепляют веру в либеральную демократию. В богатых странах, таких как Швеция, демократические институты подвергаются давлению, а доверие граждан к ним снижается», — прокомментировал результаты исследования профессор политологии Манчестерского университета Димитрис Пападимитриу.

Он также отметил, что Франция и Великобритания переживают глубокий кризис, а Греция «балансирует на грани между общим кризисом доверия к своим институтам и довольно туманной верой в идеалы демократии».

Каждый пятый респондент заявил, что в некоторых случаях диктатура может быть предпочтительным вариантом. Кроме того, каждый четвертый опрошенный отметил, что не возражал бы, если в его стране был способный и эффективный лидер, который ограничивает демократические права.

Ранее опрос Politico показал, что жители стран Запада все чаще говорят о том, что начало третьей мировой войны возможно в течение следующих пяти лет.