Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:31, 18 февраля 2026Мир

Европейцы захотели диктатуру

Politico: Каждый пятый европеец считает, что иногда диктатура лучше демократии
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Francisco Seco / AP

Каждый пятый европеец считает, что иногда диктатура предпочтительнее демократии. Об этом сообщает Politico со ссылкой на результаты опроса компании AboutPeople по заказу аналитического центра Progressive Lab.

Опрос был проведен в пяти странах — Греции, Франции, Швеции, Великобритании и Румынии. Около 76 процентов греков выразили недовольство тем, как демократия работает в их стране, по сравнению с 68 процентами во Франции, 66 — в Румынии, 42 — в Великобритании, меньше всего в Швеции — 32 процента.

«Такие страны, как Румыния, где в последние годы наблюдался стремительный экономический рост, похоже, не укрепляют веру в либеральную демократию. В богатых странах, таких как Швеция, демократические институты подвергаются давлению, а доверие граждан к ним снижается», — прокомментировал результаты исследования профессор политологии Манчестерского университета Димитрис Пападимитриу.

Он также отметил, что Франция и Великобритания переживают глубокий кризис, а Греция «балансирует на грани между общим кризисом доверия к своим институтам и довольно туманной верой в идеалы демократии».

Каждый пятый респондент заявил, что в некоторых случаях диктатура может быть предпочтительным вариантом. Кроме того, каждый четвертый опрошенный отметил, что не возражал бы, если в его стране был способный и эффективный лидер, который ограничивает демократические права.

Ранее опрос Politico показал, что жители стран Запада все чаще говорят о том, что начало третьей мировой войны возможно в течение следующих пяти лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украину уличили в готовности сдать территории

    Для россиян появился новый запрет

    В России снова говорят о долларе по 40 рублей. Что будет с экономикой, если это произойдет

    В России придумали новый налог на покупку автомобилей

    Названа дата выпуска Android 17

    Захарова обвинила Киев в совершении терактов против детей

    Москвичи начали массово отказываться от одной привычки из-за морозов

    МИД России резко высказался о Мюнхенской конференции по безопасности

    Названы самые популярные у россиян виды вкладов

    Актриса Ирина Горбачева под обнаженным фото рассказала о похудении с помощью препарата

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok