Мир
08:55, 13 февраля 2026Мир

На Западе допустили скорое начало третьей мировой войны

Опрос Politico: Начало глобальной войны возможно в течение следующих пяти лет
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Marco Garcia / Reuters

Жители стран Запада все чаще говорят о том, что начало третьей мировой войны возможно в течение следующих пяти лет. Об этом свидетельствуют результаты опроса Politico.

Во всех пяти странах, где проводился опрос, — США, Канаде, Великобритании, Франции и Германии — подавляющее большинство респондентов посчитали, что мир становится «все более опасным». Согласно ответам опрошенных, процент тех, кто считает новый мировой конфликт реальным, увеличился по сравнению с 2025 годом.

«Изменение отношения западной общественности менее чем за год отражает резкий сдвиг к более небезопасному миру, где война считается вероятной, а альянсы — нестабильными», — указал руководитель отдела опросов Public First Себ Райд.

Американские, канадские, французские и британские респонденты считают, что вероятность начала третьей мировой войны «в течение следующих пяти лет выше, чем ее отсутствие». При этом только в Германии опрошенные усомнились в таком развитии событий.

27 сентября глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россию тревожат заявления западных политиков о возможной третьей мировой войне. Дипломат призвал не забывать об истории и уроках прошлого в ситуации, «когда в Европе вновь поднимает голову нацизм и набирает обороты милитаризация».

