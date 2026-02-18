Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:49, 18 февраля 2026Силовые структуры

Молодая россиянка расправилась с пожилым сожителем

На Сахалине 23-летняя женщина зарезала 48-летнего сожителя
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В Сахалинской области следователи возбудил уголовное дело в отношении 23-летней местной жительницы за расправу над 48-летним сожителем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Подозреваемая задержана. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании для фигурантки меры пресечения — следствие настаивает на заключении под стражу.

По версии следствия, трагедия произошла 16 февраля в квартире на улице Дзержинского в городе Охе. Между женщиной и мужчиной вспыхнул конфликт. В ходе ссоры девушка схватила кухонный нож и ударила им потерпевшего в область грудной клетки.

Ранее в Амурской области суд приговорил к семи годам колонии общего режима 48-летнюю местную жительницу за расправу над сожителем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о подготовке США к отмене санкций против России

    В России придумали новый налог

    Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой

    Армия России заняла населенный пункт в Сумской области

    Российские военные заняли новый населенный пункт в зоне СВО

    Россияне распробовали товары для людей с низкими доходами

    Мерца и Гитлера сравнили

    Подразделения армии России вступили в бой с Азовом* в зоне СВО

    Глава одного из крупнейших центробанков мира досрочно уйдет в отставку

    Россияне назвали любимые и раздражающие иностранные бренды

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok