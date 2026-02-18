Молодая россиянка расправилась с пожилым сожителем

На Сахалине 23-летняя женщина зарезала 48-летнего сожителя

В Сахалинской области следователи возбудил уголовное дело в отношении 23-летней местной жительницы за расправу над 48-летним сожителем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Подозреваемая задержана. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании для фигурантки меры пресечения — следствие настаивает на заключении под стражу.

По версии следствия, трагедия произошла 16 февраля в квартире на улице Дзержинского в городе Охе. Между женщиной и мужчиной вспыхнул конфликт. В ходе ссоры девушка схватила кухонный нож и ударила им потерпевшего в область грудной клетки.

Ранее в Амурской области суд приговорил к семи годам колонии общего режима 48-летнюю местную жительницу за расправу над сожителем.

