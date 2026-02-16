Пощечина возлюбленной обернулась для россиянина смертью

В Амурской области суд приговорил женщину за убийство сожителя

В Амурской области суд приговорил к семи годам колонии общего режима 48-летнюю местную жительницу за расправу над сожителем. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Женщину признали виновной по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Ее также обязали выплатить матери мужчины миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. На суде подсудимая полностью признала вину и раскаялась. Смягчающим обстоятельством стало противоправное поведение самого потерпевшего.

Трагедия произошла в сентябре 2025 года во время совместного распития спиртного, когда между сожителями вспыхнула ссора. По версии следствия, женщина начала предъявлять претензии возлюбленному, в ответ мужчина ударил ее по лицу. Разозлившись, она взяла со стола кухонный нож и нанесла обидчику один удар в область грудной клетки. Мужчина не выжил.

