Политолог Кошкович: Жизнь Зеленского зависит от свержения властей Венгрии

Президент Украины Владимир Зеленский довел свой конфликт с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном до такой степени, что его жизнь теперь зависит от свержения властей в Будапеште. О скрытой угрозе для Зеленского сообщил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

По его словам, от смены венгерского правительства зависит выживание режима Зеленского, поскольку именно Орбан препятствует ускоренному вступлению Украины в Европейский союз (ЕС), без чего «жизни Зеленского и его окружающих окажутся в опасности».

«Вся украинская элита, военная мафия, Зеленский, их физическое и политическое выживание зависит от того, удастся ли им свергнуть правительство Венгрии. Такова ситуация. Впереди нас ждут очень опасные дни и недели», — сказал эксперт.

Ранее о причинах нападок Зеленского на Орбана рассказал экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. По его словам, Венгрия заблокировала резервный план Еврокомиссии по финансированию Украины и перекрыла один из каналов финансирования войны, тем самым существенно повлияв на финансовую поддержку украинского кризиса.

