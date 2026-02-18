Реклама

08:34, 18 февраля 2026Забота о себе

Названа гарантирующая женщинам оргазм поза в сексе

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: ORION PRODUCTION / Shutterstock / Fotodom

Психолог и секс-терапевт Меган Флеминг и сексолог Сэди Эллисон назвали позу, которая значительно повышает шансы женщин получить оргазм во время секса с проникновением. Слова сексологов приводит HuffPost.

Эксперты объясняют, что ключ к успеху заключается в положении партнеров, при котором пенис постоянно контактирует с клитором. По их словам, это условие соблюдается при выполнении так называемой техники коитального выравнивания.

Материалы по теме:
«В пожилом возрасте секса нет»Как россияне на пенсии заново открывают для себя секс и почему это помогает продлить жизнь?
11 января 2025
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса.Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
19 июля 2024

Эллисон отметила, что это вариация миссионерской позы, при которой партнер располагается немного выше обычного, так, чтобы его тазовые движения создавали ритмичное давление на чувствительные зоны. «Это гарантирует более прямую и постоянную стимуляцию, чем классический способ. Именно это многие женщины называют самым эффективным», — заявила Флеминг.

Ранее гинеколог Марина Агиар де Алмейда предупредила об опасности одного вида орального секса. Она уточнила, что потенциальный вред представляют специальные конфеты, которые продают в секс-шопах.

