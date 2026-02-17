Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:00, 17 февраля 2026Забота о себе

Гинеколог предупредила об опасности одной техники орального секса

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: BAZA Production / Shutterstock / Fotodom

Гинеколог Марина Агиар де Алмейда предупредила, что одна техника орального секса представляет опасность для здоровья половых органов. Ее слова приводит издание Metropoles.

По словам Алмейды, некоторые пары приобретают в секс-шопах специальные конфеты с ментолом, перцем и другими добавками, которые нужно съедать до орального секса, чтобы усилить ощущения. Врач подчеркнула, что эти конфеты могут быть опасны: сочетание раздражающих веществ с трением может вызвать микротрещины, повысить чувствительность и спровоцировать воспаление.

Материалы по теме:
Электрошок, заговор и лук вместо яблок. Мужчины используют дикие способы улучшить потенцию. Что об этом думают врачи?
Электрошок, заговор и лук вместо яблок.Мужчины используют дикие способы улучшить потенцию. Что об этом думают врачи?
15 декабря 2022
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022

Если после такого орального секса возникли жжение, покраснение, боль и другие дискомфортные ощущения, специалистка порекомендовала ополоснуть поврежденный участок кожи водой и обратиться к арчу. Кроме того, перед использованием этих конфет необходимо внимательно изучить состав, поскольку в них могут содержаться аллергены, добавила она.

Ранее сексолог Тара Сувиньяттичайпорн раскрыла формулу успешной сексуальной жизни. По ее мнению, чтобы интим доставлял только удовольствие, партнерам необходимо свободно говорить о своих желаниях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российская делегация во главе с Мединским вылетела в Женеву. Чего ожидает Москва от предстоящих переговоров по Украине?

    Рамзан Кадыров и Сулейман Керимов уладили конфликт. Почему они враждовали и как примирились

    В НАТО испугались захвата Россией «самого опасного» места Земли

    Россиян предупредили о росте числа гаражных автосервисов

    В России высказались о возможности полного уничтожения энергосистемы Украины

    Гинеколог предупредила об опасности одной техники орального секса

    На Украине захотели давать пенсионерам деньги в долг «на макароны»

    Посол рассказал о попытках вербовки российских дипломатов

    Карьерный консультант раскрыл выгоду поиска работы в феврале

    Еще в одном российском городе прозвучали взрывы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok