07:01, 13 февраля 2026Забота о себе

Сексолог назвала формулу успешной сексуальной жизни

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: StockPhotoDirectors / Shutterstock / Fotodom

Эксперт по сексу и отношениям, сексолог Тара Сувиньяттичайпорн уверена, что успешная сексуальная жизнь строится на трех главных факторах. Формулу насыщенной интимной жизни она назвала в эфире подкаста британского издания Independent.

Сексолог подчеркнула: чтобы интимная жизнь доставляла удовольствие, а не тревогу, партнеры должны свободно говорить о своих желаниях, потребностях и границах. Также, по ее мнению, на интимную жизнь влияют стереотипы о сексе. Она пояснила, что негативные представления мешают людям чувствовать себя уверенно и выражать желания.

Последней составляющей хорошего секса Сувиньяттичайпорн назвала личные качества, такие как самооценка, уверенность в себе и интимный опыт. Сексолог подчеркнула, что умение понимать свое тело, желания и эмоциональные реакции позволяет чувствовать себя свободнее и получать больше удовольствия от секса.

Ранее пользователи форума Reddit дали совет девушке, которая испугалась размера пениса нового бойфренда. По словам пользовательницы, она переживает, что во время секса будет испытывать боль, а не удовольствие.

