Забота о себе
07:00, 12 февраля 2026

Испугавшейся размеров пениса нового бойфренда девушке дали советы

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Oleg Elkov / Shutterstock / Fotodom

Молодая девушка, встретившая мужчину с огромным пенисом, попросила советов у пользователей сети. Своей проблемой она поделилась в разделе Sex форума Reddit.

По словам девушки, ей слегка за 20, и у нее уже был сексуальный опыт. Она готова заняться сексом с новым партнером, но размеры его пениса ее пугают. «Как цуккини большого размера, и диаметром, и длиной. Как, черт возьми, это все во мне поместится?» — задалась вопросом она. Теперь автор поста переживает, что во время секса будет испытывать больше боли, чем удовольствия.

В комментариях к посту многие женщины посоветовали ей помнить о важности долгой прелюдии, а также использовать смазку.

Убедитесь, что прелюдия была тщательной. По собственному опыту скажу, что вам лучше быть достаточно расслабленной, когда он попытается проникнуть в вас

GizzyFoSureпользовательница Reddit

Поговорите с ним перед началом. Используйте смазку. Попросите его двигаться медленно. Используйте смазку. Если что-то причиняет боль, остановитесь. Используйте смазку. Попробуйте разные позы. И... используйте смазку... Серьезно, используйте ее больше, чем, как вы полагаете, вам нужно

Jay_Byrdпользовательница Reddit
Одна из пользовательниц посоветовала удобную для таких случаев позу.

Сядьте на него верхом. Пусть он просто ляжет на спину. Таким образом, вы будете контролировать, что происходит и как быстро. Работает безотказно

Topjock01пользовательница Reddit

Ранее 26-летняя девушка, которая уже три года состоит в отношениях с женихом, призналась, что боится смотреть на его пенис. В комментариях к посту большинство пользователей порекомендовало девушке обратиться к психотерапевту, а некоторые посоветовали попытаться откровенно поговорить о проблеме с женихом.

