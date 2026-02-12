Испугавшейся размеров пениса нового бойфренда девушке дали советы

Молодая девушка, встретившая мужчину с огромным пенисом, попросила советов у пользователей сети. Своей проблемой она поделилась в разделе Sex форума Reddit.
По словам девушки, ей слегка за 20, и у нее уже был сексуальный опыт. Она готова заняться сексом с новым партнером, но размеры его пениса ее пугают. «Как цуккини большого размера, и диаметром, и длиной. Как, черт возьми, это все во мне поместится?» — задалась вопросом она. Теперь автор поста переживает, что во время секса будет испытывать больше боли, чем удовольствия.
В комментариях к посту многие женщины посоветовали ей помнить о важности долгой прелюдии, а также использовать смазку.
Убедитесь, что прелюдия была тщательной. По собственному опыту скажу, что вам лучше быть достаточно расслабленной, когда он попытается проникнуть в вас
Поговорите с ним перед началом. Используйте смазку. Попросите его двигаться медленно. Используйте смазку. Если что-то причиняет боль, остановитесь. Используйте смазку. Попробуйте разные позы. И... используйте смазку... Серьезно, используйте ее больше, чем, как вы полагаете, вам нужно
Одна из пользовательниц посоветовала удобную для таких случаев позу.
Сядьте на него верхом. Пусть он просто ляжет на спину. Таким образом, вы будете контролировать, что происходит и как быстро. Работает безотказно
Ранее 26-летняя девушка, которая уже три года состоит в отношениях с женихом, призналась, что боится смотреть на его пенис. В комментариях к посту большинство пользователей порекомендовало девушке обратиться к психотерапевту, а некоторые посоветовали попытаться откровенно поговорить о проблеме с женихом.