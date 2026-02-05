Боящейся смотреть на пенис жениха девушке дали совет

26-летняя девушка, которая уже три года состоит в отношениях с женихом, призналась, что боится смотреть на его пенис. Своей проблемой она поделилась в разделе Sex форума Reddit.

По словам автора поста, в детстве она стала жертвой сексуального насилия. Когда ей исполнилось 13 лет, отец начал позволять знакомым насиловать девочку. Теперь она не может видеть сексуальные сцены в кино или смотреть на гениталии партнеров. «Я чувствую, что это связано с моим детством. В моменте я смущаюсь и чувствую, что не должна ничего видеть, но ведь я хочу видеть, иметь возможность смотреть на партнера», — пожаловалась девушка.

В комментариях к посту большинство пользователей порекомендовало девушке обратиться к психотерапевту, а некоторые посоветовали попытаться откровенно поговорить о проблеме с женихом. «Можно написать все, а потом показать партнеру. Когда я столкнулась с депрессией, то записывала все, потому что было слишком сложно произносить некоторые вещи вслух», — дала рекомендацию одна из пользовательниц.

