Названа причина неудач Трампа в переговорах по Украине и Ирану

Reuters: Неудачи Трампа в переговорах связаны с сокращениями в Госдепартаменте

Неудачи команды президента США Дональда Трампа в переговорах по Украине и Ирану могут быть связаны с масштабными сокращениями в Госдепартаменте. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на мнение ряда аналитиков.

По мнению собеседников агентства, способность спецпосланников Трампа Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера добиваться успехов на дипломатическом фронте была подорвана начатой при нынешней администрации реорганизацией внешнеполитического аппарата правительства. Отмечается, что действия Трампа затронули как Госдепартамент, так и Совет национальной безопасности, в которых под сокращение попали многие опытные сотрудники.

«Мы наблюдаем, как наша дипломатическая скамья постепенно пустеет. Поэтому возникает вопрос, остались ли у нас еще подходящие люди для работы над этими важными вопросами», — заявил экс-советник президента США по внешнеполитическим вопросам Бретт Брюэн.

Ранее источники американского журнала The Atlantic рассказали, что Трамп может выйти из переговоров о судьбе Украины уже в ближайшие недели.