Дизен: Политика Европы основывается на эмоциональной риторике и броских лозунгах

Политика Европы часто состоит из эмоциональной риторики и броских лозунгов, а не критического анализа реальности. Об этом написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X.

«[Вице-президент США Джей ди] Вэнс справедливо отмечает, что европейцы сами себе вредят. Я бы добавил, что разработка политики слишком часто основывается не на рациональном, критическом анализе глобальных реалий, а на эмоциональной риторике и броских лозунгах», — говорится в публикации.

По словам профессора, в таких условиях практически нет возможности высказывать противоречащие подобной риторике мнения.

В феврале 2025 года Джей Ди Вэнс раскритиковал политику европейских стран. Он заявил, что настоящую угрозу Европе представляет отход европейцев от их собственных фундаментальных ценностей, а не Россия, Китай или какой-либо другой внешний игрок.