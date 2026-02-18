Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:36, 18 февраля 2026Экономика

Объем средств россиян на банковских вкладах подсчитали

АСВ: В 2025 году объем вкладов населения России вырос до 65,2 триллиона рублей
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

В 2025 году объем средств населения на банковских вкладах вырос на 16,3 процента и достиг 65,2 триллиона рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Общий объем подлежащих страхованию средств на вкладах на 1 января 2026 года составил 85,8 триллиона рублей. Вклады индивидуальных предпринимателей оценили в 2,85 триллиона рублей (плюс 12,5 процента). Кроме того, на 16,7 процента, до 7,17 триллиона рублей, вырос объем средств на счетах эскроу.

Агентство отметило, что средний размер вклада физического лица на 1 января 2026 года составил 419 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что самыми популярными сроками для размещения денежных средств у россиян остаются краткосрочные вклады на три и шесть месяцев. Их совокупная доля на российском рынке по итогам прошлого месяца превысила 80 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Завершен очередной раунд переговоров по Украине. Мединский заявил, что было тяжело, а Зеленский огласил два спорных вопроса

    В России придумали новый налог

    Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой

    Расходы на ипотеку и аренду квартиры сравнили

    В российском городе тела умерших хранили рядом с продуктами

    В России заявление правнучки Хрущева о Крыме назвали неуместным

    В России отреагировали на санкции против Лукашенко

    В России начали сокращать бурение нефтяных скважин

    В Госдуме предложили продлить «гаражную амнистию»

    Блиновская попала в лазарет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok