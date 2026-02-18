Объем средств россиян на банковских вкладах подсчитали

АСВ: В 2025 году объем вкладов населения России вырос до 65,2 триллиона рублей

В 2025 году объем средств населения на банковских вкладах вырос на 16,3 процента и достиг 65,2 триллиона рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Общий объем подлежащих страхованию средств на вкладах на 1 января 2026 года составил 85,8 триллиона рублей. Вклады индивидуальных предпринимателей оценили в 2,85 триллиона рублей (плюс 12,5 процента). Кроме того, на 16,7 процента, до 7,17 триллиона рублей, вырос объем средств на счетах эскроу.

Агентство отметило, что средний размер вклада физического лица на 1 января 2026 года составил 419 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что самыми популярными сроками для размещения денежных средств у россиян остаются краткосрочные вклады на три и шесть месяцев. Их совокупная доля на российском рынке по итогам прошлого месяца превысила 80 процентов.

