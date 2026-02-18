Реклама

Экономика
09:39, 18 февраля 2026Экономика

Названы самые популярные у россиян виды вкладов

«Финуслуги»: Вклады на 3 и 6 месяцев остаются самыми востребованными в России
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Самыми популярными сроками для размещения денежных средств у россиян остаются краткосрочные вклады. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные финансового маркетплейса «Финуслуги».

Речь идет о вкладах на три и шесть месяцев, уточнили аналитики. Их совокупная доля на российском рынке по итогам января составила 83 процента. Лидирующую позицию за собой удерживают вклады на три месяца, их долю эксперты оценили в 57,9 процента. В годовом выражении показатель увеличился на 27,8 процентного пункта (п.п.).

Что касается полугодовых вкладов, то их доля к началу февраля составила 25,3 процента. Год к году показатель вырос на 22,9 п.п. Доля же долгосрочных вкладов оказалась гораздо ниже. Подавляющая часть объема размещенных в российских финорганизациях денежных средств по-прежнему приходится на вклады со сроком до полугода, резюмировали эксперты.

В целом банковские вклады будут еще долгое время оставаться привлекательными для россиян с учетом высокой ключевой ставки. Востребованность этого финпродукта продолжит быть высокой до тех пор, пока ставка Центробанка не станет однозначной. Согласно прогнозу регулятора, это произойдет не раньше следующего года.

