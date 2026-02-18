Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:04, 18 февраля 2026Забота о себе

Патологоанатом раскрыла самый пугающий случай из практики

Патологоанатом Бекишева: У ребенка с менингитом окружность головы была один метр
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Кадр: Подкаст "Тихий Ужас" / YouTube

Патологоанатом Айгуль Бекишева раскрыла самый пугающий случай из своей практики. Этой историей она поделилась в интервью для YouTube-канала «Подкаст "Тихий ужас"».

Бекишева рассказала, что самым пугающим был случай четырехлетнего ребенка, который рос в детском доме. Он попал в больницу, врачи обнаружили у него менингит. Лечение не принесло результата, спасти ребенка не удалось.

Материалы по теме:
«Мама, у меня кипит кровь!» Платье маленькой Риты вспыхнуло, как факел. У нее обгорело все тело, и ей нужна ваша помощь
«Мама, у меня кипит кровь!» Платье маленькой Риты вспыхнуло, как факел. У нее обгорело все тело, и ей нужна ваша помощь
20 июля 2021
«Мне казалось, я одна такая» Россиянка лишилась лица из-за пожара. Она провела жизнь в нищете и ненависти, но не сдалась
«Мне казалось, я одна такая»Россиянка лишилась лица из-за пожара. Она провела жизнь в нищете и ненависти, но не сдалась
3 марта 2021

«Прихожу со студентами и, представляете, на столе лежит ребенок, рост у него менее одного метра, но окружность головы практически один метр. Огромная голова, кожа с лица растянута назад. Это состояние называется гидроцефалией», — добавила патологоанатом. Вскрытие показало, что в головном мозге мальчика находилось около пяти литров спинномозговой жидкости, добавила Бекишева.

Ранее инфекционист Эдимилсон Миговски призвал не целовать в лоб умершего человека на похоронах. Он утверждает, что такая традиция чревата возникновением множества заболеваний.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Только шампунь и зубную пасту». Российских спортсменов оставили без эксклюзивных смартфонов на Олимпиаде. Как это объяснил МОК?

    Раскрыты подробности сексуальной жизни в царской России

    Названы варианты обогатиться после завершения СВО

    Песков рассказал об отчете Путину по итогам переговоров в Женеве

    В Кремле высказались о прошедшей встрече по Украине в Женеве

    Раскрыто главное требование России на переговорах по Украине в Женеве

    Стал известен второй полуфиналист хоккейного турнира на Олимпиаде-2026

    Владимир Яглыч высказался о своем «двойнике»

    Патологоанатом раскрыла самый пугающий случай из практики

    В замерзающий Финский залив отправили атомный ледокол «Сибирь»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok