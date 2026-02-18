Реклама

11:48, 18 февраля 2026МирЭксклюзив

Политолог указал на признак скорого завершения переговоров по Украине

Политолог Калачев: Переговоры по Украине приближаются к финалу
Варвара Кошечкина
Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Рост напряженности на трехсторонней встрече России, Украины и США в Женеве может указывать на то, что переговоры выходят на финишную прямую, допустил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Константин Калачев. Он объяснил, что наступает время принятия решений.

«Ходят слухи, что раскол произошел уже внутри украинской делегации: одни считают, что необходимо использовать окно возможностей, которое скоро может закрыться, другие придерживаются более жесткой линии. Но очевидно, что переговоры выходят на финишную прямую. С этим связано и изменение их характера — разница в подходах начинает проявляться острее, ведь момент принятия решений все ближе», — сказал политолог.

По его мнению, на приближение переговоров к финалу указывает также усиление давления американской стороны на украинскую делегацию и то, что поддержка со стороны Европы оказалась не такой существенной, как рассчитывал Киев.

«В свою очередь, наша делегация продолжает тянуть старую линию — здесь ничего принципиально не меняется. Уступать не хочет никто, но время работает не на Украину», — заключил Калачев.

Ранее сообщалось, что первый день трехсторонних переговоров по Украине в Женеве был очень напряженным. Встречи длились более шести часов.

