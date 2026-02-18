Появилась информация о росте подростковой преступности в российском регионе

МВД: В Петербурге подростковая преступность выросла на 45%

В 2025 году в Санкт-Петербурге зафиксирован резкий рост преступлений, совершенных несовершеннолетними. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника ГУ МВД по городу и области Роман Плугин на заседании Законодательного собрания.

По сравнению с предыдущим годом показатель увеличился на 45 процентов

По его словам, за год выявлено почти 500 несовершеннолетних правонарушителей, на счету которых более 600 преступлений. Глава полиции призвал усилить межведомственное взаимодействие и активнее вовлекать подростков в организованный досуг.

Ранее член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева сообщила, что в Москве 87 несовершеннолетних содержатся в СИЗО — это рекордное за последние два десятилетия число.