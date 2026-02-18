Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:23, 18 февраля 2026Силовые структуры

Появилась информация о росте подростковой преступности в российском регионе

МВД: В Петербурге подростковая преступность выросла на 45%
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В 2025 году в Санкт-Петербурге зафиксирован резкий рост преступлений, совершенных несовершеннолетними. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника ГУ МВД по городу и области Роман Плугин на заседании Законодательного собрания.

По сравнению с предыдущим годом показатель увеличился на 45 процентов

По его словам, за год выявлено почти 500 несовершеннолетних правонарушителей, на счету которых более 600 преступлений. Глава полиции призвал усилить межведомственное взаимодействие и активнее вовлекать подростков в организованный досуг.

Ранее член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева сообщила, что в Москве 87 несовершеннолетних содержатся в СИЗО — это рекордное за последние два десятилетия число.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия и США обсуждают «величайшую сделку» по снятию санкций и освоению Сибири. Зеленский называл ее «пакетом Дмитриева»

    Как получить алименты с отца, у которого «ничего нет». Отвечают юристы

    Самолет Malaysia Airlines «растворился» в небе. Самые интересные версии его судьбы

    Буданов прокомментировал переговоры в Женеве

    В России нашли способ укреплять десны без операции

    Макаревич заработает миллионы в День защитника Отечества

    Сменившая имидж певица Глюкоза заявила о желании сделать пластику

    СК заинтересовался выдачей российским семьям земли на скотомогильнике

    Индия решит судьбу российских страховых компаний

    Стал известен первый полуфиналист хоккейного турнира на Олимпиаде-2026

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok