Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:15, 18 февраля 2026Интернет и СМИ

Украина начала «задыхаться» без боеприпасов для американских Patriot

WSJ: Украина испытывает острую нехватку боеприпасов для ЗРК Patriot
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jacek Marczewski/ Agencja Wyborcz / Reuters

На Украине наблюдается острая нехватка боеприпасов для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом сообщает издание Wall Street Journal.

«Украина задыхается без снарядов для Patriot», — говорится в материале.

По информации издания, несмотря на то, что европейские страны решили взять на себя обязательства по военной помощи Украине после прекращения США поставок Киеву вооружения, ситуация с боеприпасами для американских Patriot на Украине остается тяжелой.

Ранее бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ), посол Украины в Лондоне Валерий Залужный заявил, что военная стратегия ВСУ основывается на нереалистичных представлениях о численности войск и недостаточном внедрении новых технологий. Он отметил, что очень внимательно следит за ходом боевых действий, хотя и не участвует в принятии военных решений.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Завершен очередной раунд переговоров по Украине. Мединский заявил, что было тяжело, а Зеленский огласил два спорных вопроса

    В России придумали новый налог

    Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой

    В России заявление правнучки Хрущева о Крыме назвали неуместным

    Нефть резко подорожала на фоне сообщений о плане войны США против Ирана

    В России отреагировали на санкции против Лукашенко

    В России начали сокращать бурение нефтяных скважин

    В Госдуме предложили продлить «гаражную амнистию»

    Блиновская попала в лазарет

    Виновных в теракте в российском регионе наказали

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok