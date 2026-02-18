Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:00, 18 февраля 2026Бывший СССР

Украинский футболист избил сотрудника ТЦК за попытку мобилизации

Украинский футболист Колесник избил сотрудника ТЦК за попытку мобилизации
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Украинский футболист Данила Колесник попытался помешать принудительной мобилизации граждан и ударил в лицо сотрудника ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Отмечается, что в социальных сетях появилась запись, на которой видно, как сотрудники ТЦК сбивают мужчину автомобилем, а один из них нападает на самого Колесника и наносит ему удары, после чего футболист начинает защищаться и отвечает на побои. Спортсмена задержали, ему грозит от пяти лет тюрьмы за нападение на сотрудника ТЦК.

Ранее глава медслужбы «Ульф» Алина Михайлова рассказала, что в результате ежемесячной мобилизации в Вооруженные силы Украины служить в армии остаются только 10 тысяч «косых и кривых», а остальные 20 тысяч бойцов дезертируют.

До этого стало известно, что за 2025 год из рядов ВСУ дезертировали более 200 тысяч человек. Эти цифры составляют почти четвертую часть численности украинской армии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Только шампунь и зубную пасту». Российских спортсменов оставили без эксклюзивных смартфонов на Олимпиаде. Как это объяснил МОК?

    Раскрыты подробности сексуальной жизни в царской России

    Названы варианты обогатиться после завершения СВО

    В Госдуме назвали главное преимущество продления «гаражной амнистии»

    Названо число отобранных у лихачей машин в одном регионе России

    Страховщики внесли грузовики и автобусы в «красную зону» ОСАГО

    В Израиле призвали готовиться к войне из-за США

    В российском городе пропали свет и тепло из-за атаки ВСУ

    Украинский футболист избил сотрудника ТЦК за попытку мобилизации

    Раскрыта уловка болельщика для проноса на трибуны Олимпиады российского флага

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok