Украинский футболист Колесник избил сотрудника ТЦК за попытку мобилизации

Украинский футболист Данила Колесник попытался помешать принудительной мобилизации граждан и ударил в лицо сотрудника ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Отмечается, что в социальных сетях появилась запись, на которой видно, как сотрудники ТЦК сбивают мужчину автомобилем, а один из них нападает на самого Колесника и наносит ему удары, после чего футболист начинает защищаться и отвечает на побои. Спортсмена задержали, ему грозит от пяти лет тюрьмы за нападение на сотрудника ТЦК.

Ранее глава медслужбы «Ульф» Алина Михайлова рассказала, что в результате ежемесячной мобилизации в Вооруженные силы Украины служить в армии остаются только 10 тысяч «косых и кривых», а остальные 20 тысяч бойцов дезертируют.

До этого стало известно, что за 2025 год из рядов ВСУ дезертировали более 200 тысяч человек. Эти цифры составляют почти четвертую часть численности украинской армии.