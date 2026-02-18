Упрямый мужчина выиграл 267 миллионов рублей после 22 лет неудач

Американец выиграл в лотерею 3,5 миллиона долларов после 22 лет неудач

Житель американского штата Огайо выиграл в лотерею 3,5 миллиона долларов (267,2 миллиона рублей) после 22 лет неудач. Об этом сообщает UPI.

Мужчина из города Акрон заявил устроителям лотереи, что на протяжении 22 лет ставил на одну и ту же комбинацию цифр: 6, 8, 16, 20, 26, 45. Американец сказал, что делал так, потому что очень упрямый. Тактика приносила ему редкие мелкие выигрыши, но настоящей удачи не было до февраля.

На этот раз счастливчик купил очередной билет во время похода в магазин. Во время розыгрыша выяснилось, что американец сорвал джекпот и стал миллионером. Он признался, что у него большие планы на выигрыш. В первую очередь он собирается купить новый дом и обустроить там большой спортзал. «А еще мы собираемся вырыть действительно большой бассейн», — сказал мужчина.

Ранее другой житель американского штата Огайо рассказал, что выиграл в лотерею 291 тысячу долларов (22 миллиона рублей) по ошибке. Он случайно купил не те лотерейные билеты, которые хотел.