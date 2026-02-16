Реклама

08:01, 16 февраля 2026

Мужчина выиграл в лотерею 22 миллиона рублей по ошибке

Житель США случайно купил семь билетов на один розыгрыш и сорвал джекпот
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Ohio Lottery

Житель штата Огайо, США, по ошибке сорвал джекпот в размере 291 тысячи долларов (22 миллиона рублей) и решил уволиться. Об этом сообщает UPI.

Мужчина рассказал, что изначально хотел поучаствовать в ежедневных розыгрышах и купить билеты на неделю с одной и той же числовой комбинацией. Ее он использовал в лотереях всегда.

Однако вместо этого он случайно купил семь билетов одного тиража. В одном из них было его любимое число, а в остальных — случайные комбинации, которые сгенерировала машина. Билет со сгенерированными случайным образом числами и позволил американцу выиграть в лотерею. «Иногда ошибка бывает весьма удачной», — прокомментировал свою удачу мужчина.

Счастливчик рассказал, что теперь бросит работу в такси и будет проводить больше времени с женой. Полученные деньги он потратит на оплату дома, медицинские расходы супруги и старые долги.

Ранее сообщалось, что житель США купил первый попавшийся лотерейный билет и выиграл два миллиона долларов. Победитель рассказал, что часть свалившихся на него денег потратит на путешествия, а остальные положит на сберегательный счет.

