Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:21, 18 февраля 2026Мир

В Бельгии раскрыли будущее требование России к НАТО

Посольство РФ в Бельгии: Россия будет настаивать на фиксации нерасширения НАТО
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Россия потребует от НАТО юридически зафиксировать договоренность о нерасширении альянса. Об этом представители посольства РФ в Бельгии сообщили газете «Известия».

«Российская Федерация будет настаивать на фиксации соответствующих договоренностей "на бумаге", включая отмену решений Бухарестского саммита, потому что все данные самими же натовцами устные обещания о нерасширении блока были в удобный момент забыты и проигнорированы», — сообщили в дипмиссии.

Саммит альянса в Бухаресте прошел в апреле 2008 года. Тогда участники встречи поприветствовали стремление Украины и Грузии к вступлению в НАТО.

Ранее посол России в Бельгии Денис Гончар рассказал о контактах РФ и НАТО. По его словам, курс НАТО продолжает быть глубоко конфронтационным, усугубляясь «личной русофобией первых лиц международного секретариата».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский допустил вывод ВСУ из Донбасса. Какое условие он поставил взамен?

    Для россиян появился новый запрет

    В России снова говорят о долларе по 40 рублей. Что будет с экономикой, если это произойдет

    ВСУ обстреляли российский город ракетами HIMARS

    В Бельгии раскрыли будущее требование России к НАТО

    Мигрант оскорбительно высказался о российском паспорте и поплатился

    Звезду Голливуда доставили в больницу после пьяного дебоша в баре

    Олимпийский дебют Петросян, старт плей-офф в хоккее и откровения россиянки-волонтера о команде Украины. Как прошел 11-й день Игр

    Петросян заняла пятое место по итогам короткой программы на Олимпиаде

    Обманувшая американцев русская мошенница вышла в свет в прозрачном корсете

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok