В Бельгии раскрыли будущее требование России к НАТО

Посольство РФ в Бельгии: Россия будет настаивать на фиксации нерасширения НАТО

Россия потребует от НАТО юридически зафиксировать договоренность о нерасширении альянса. Об этом представители посольства РФ в Бельгии сообщили газете «Известия».

«Российская Федерация будет настаивать на фиксации соответствующих договоренностей "на бумаге", включая отмену решений Бухарестского саммита, потому что все данные самими же натовцами устные обещания о нерасширении блока были в удобный момент забыты и проигнорированы», — сообщили в дипмиссии.

Саммит альянса в Бухаресте прошел в апреле 2008 года. Тогда участники встречи поприветствовали стремление Украины и Грузии к вступлению в НАТО.

Ранее посол России в Бельгии Денис Гончар рассказал о контактах РФ и НАТО. По его словам, курс НАТО продолжает быть глубоко конфронтационным, усугубляясь «личной русофобией первых лиц международного секретариата».