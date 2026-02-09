Реклама

02:39, 9 февраля 2026Мир

В Бельгии раскрыли контакты России и НАТО

Посол Гончар: Контакты России с НАТО сохранились
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Контакты России с НАТО сохраняются. Речь идет о связях по дипломатическим и военным линиям, о чем в интервью журналистам РИА Новости рассказал посол России в Бельгии Денис Гончар.

По его словам, посольство остается пунктом экстренной связи с российской стороны, и НАТО об этом в курсе. Дипломат уточнил, что контакты по большей части касаются вопроса деэскалации при конкретных инцидентах.

Впрочем, говорить о готовности руководства Североатлантического Альянса к возобновлению равноправного содержательного диалога рано, считает Гончар. Курс НАТО продолжает быть глубоко конфронтационным. Кроме того, он усугубляется «личной русофобией первых лиц международного секретариата», добавил посол.

«Вашингтон с приходом (президента СШАприм. «Ленты.ру») Дональда Трампа возобновил диалог с Россией, схожие призывы уже звучат от лидеров даже наиболее жестко настроенных европейских столиц. Несмотря на это, изменений подходов в Брюсселе мы не видим», — констатировал представитель дипведомства.

Ранее Денис Гончар отметил, что у ЕС уйдут десятилетия для обретения оборонного суверенитета от США.

